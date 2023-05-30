أسعار الذهب اليوم في الإمارات 30 مايو 2023.. عيار 24 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بفعل اتفاق سقف الدين الأمريكى وتوقعات رفع الفائدة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.52 درهم (62.77 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.71 درهم (54.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.89 درهم (47.08 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,169 درهم (1,952 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,517 درهم ( 62,768 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء ليستقر قرب أدنى مستوى له في شهرين ، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1938.57 دولار للأوقية (الأونصة).

كما انخفض سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية 0.3 % إلى 1938.30 دولار.