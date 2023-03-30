أسعار الذهب اليوم في الإمارات 30 مارس 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تراجع الدولار وضعف المخاوف بشأن القطاع المصرفى ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.45 درهم (63.29 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.40 درهم (55.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.34 درهم (47.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,229 درهم (1,968 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 232,447 درهم ( 63,293 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس إذ عكس مساره صاعدا بعدما ساعد الانخفاض الطفيف للدولار على تقليص الشهية للمخاطرة التي غذاها تراجع المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1968.89 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1984.70 دولار.