أسعار الذهب اليوم في الإمارات 30 أبريل 2023.. المعدن النفيس يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا فى ختام تعاملات أول أمس محققا 1.1% مكاسب شهرية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.17 درهم (64.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.78 درهم (56.04 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.38 درهم (48.03 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,314 درهم (1,992 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,169 درهم ( 64,039 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ليحقق ثاني مكاسب شهرية على التوالي إذ دفعت المخاوف الاقتصادية المستمرة وضعف الدولار المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة، مع تركيز الأسواق الآن على اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقرر الشهر المقبل، بحسب وكالة رويترز.