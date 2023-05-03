أسعار الذهب اليوم في الإمارات 3 مايو 2023.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.29 درهم (64.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.50 درهم (56.78 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.72 درهم (48.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,411 درهم (2,018 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,285 درهم ( 64,891 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتحلق فوق مستوى 2000 دولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم‭ .

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2026.10 دولار.