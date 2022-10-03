أسعار الذهب اليوم في الإمارات 3 أكتوبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين، في الإمارات بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انتعاش أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم مع انخفاض الدولار، وتمسك البنوك ىالمركزية بسياسة التشديد النقدى لكبح جماح التضخم المستعر، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقا لأخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 196.62 درهم (53.53 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وتقدم سعر الذهب عيار 21 في الإمارات إلى 172.05 درهم ( 46.84 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في الأسواق الإماراتية مسجلًا 147.47 درهم (40.15 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,115 درهم ( 1,665 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 196,621 درهم ( 53,531 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بسبب ضعف الدولار، رغم احتفاظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بسياساتها النقدية الصارمة للتصدي للتضخم المتصاعد مما أدى إلى الحد من مكاسب الذهب، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1665.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1673.30 دولار.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، 0.2% مما جعل سعر الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.