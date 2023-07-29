أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 يوليو 2023.. المعدن النفيس يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا، إلا أنه سجل خَسارة أسبوعية 0.2% فى ختام تعاملات أمس الجمعة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.50 درهم (63.04 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.57 درهم (55.16 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.63 درهم (47.28 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,200 درهم (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,497 درهم ( 63,035 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وأغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق؛ بدعم من تراجع طفيف في الدولار، إذ أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُنهي على الأرجح دورة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.75% إلى 1959.53 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1960.40 دولار.