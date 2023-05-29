أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 مايو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي بعد التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الأمريكي. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.00 درهم (62.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.25 درهم (54.80 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.50 درهم (46.97 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,153 درهم (1,948 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,998 درهم ( 62,627 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين بعد التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص تعليق سقف الدين الأمريكي في مطلع الأسبوع، إذ قوضت المخاوف من استمرار رفع أسعار الفائدة لفترة أطول شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1944.09 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أدنى مستوى في شهرين.

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1943.30 دولار للأوقية.