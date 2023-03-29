أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 مارس 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع تزايد الطلب على الأصول عالية المخاطر ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 232.00 درهم (63.17 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 203.00 درهم (55.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 174.00 درهم (47.38 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,215 درهم (1,965 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,998 درهم ( 63,174 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب انخفاضا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء مع زيادة الإقبال على الأصول مرتفعة المخاطر إثر انحسار المخاوف من اتساع نطاق أزمة البنوك العالمية، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.6 % إلى 1961.80 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما زادت 1% أمس الثلاثاء.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1963.10 دولار.