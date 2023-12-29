أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 ديسمبر 2023.. ارتفاع المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمى إلا أنه يقترب من تسجيل أكبر مكاسب خلال 3 أعوام ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 245.19 درهم (66.76 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 214.55 درهم (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 183.90 درهم (50.07 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,626 درهم (2,076 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 245,193 درهم (66,763 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب العالمية تباينا خلال تعاملات اليوم الجمعة إلا أن المعدن النفيس يتجه لتسجيل أفضل أداء سنوي في ثلاثة أعوام وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أوائل العام المقبل، فضلا عن ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات في الشرق الأوسط واستمرار الحرب في أوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2069.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 2079.10 دولار للأوقية.