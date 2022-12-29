أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 ديسمبر 2022.. مكاسب هزيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمى مع انخفاض الدولار وعائد السندات الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.32 درهم (58.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 186.66 درهم (50.82 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 159.99 درهم (43.56 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,634 درهم ( 1,806 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 213,321 درهم (58,084 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1807.57 دولار للأوقية (الأونصة) بعد انخفاضها 1% في الجلسة الماضية.

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1814.30 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 %. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.