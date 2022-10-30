أسعار الذهب اليوم في الإمارات 29 أكتوبر 2022.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الأحد في الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أول أمس ليتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 194.48 درهم ( 52.95 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 170.18 درهم ( 46.33 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 145.86 درهم (39.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,048 درهم ( 1,647 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 194,482 درهم ( 52,949 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى منخفضا فى ختام تعاملات أول أمس ليتراجع بأكثر من 1% مع صعود الدولار وعوائد السندات بعد أن أظهرت بيانات أن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة مما عزز التوقعات بشأن رفع كبير آخر لسعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1641.30دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3% عند التسوية إلى 1644.8 دولار.

ويعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا، بجانب الأثر الناتج عن تعزيز قوة الدولار.