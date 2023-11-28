أسعار الذهب اليوم في الإمارات 28 نوفمبر 2023.. ارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى لأعلى مستوى فى 6 أشهر مع انخفاض الدولار ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 238.16 درهم (64.85 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 208.39 درهم (56.74 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.62 درهم (48.64 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,407 درهم (2,017 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 238,157 درهم (64,849 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا اليوم الثلاثاء ليلامس أعلى مستوى في ستة أشهر ، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو.

كما زاد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.2 % إلى 2015.70 دولار للأوقية.