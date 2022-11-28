أسعار الذهب اليوم في الإمارات 28 نوفمبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الإثنين في الإمارات ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تراجع سعر الذهب العالمى إذ هرع المستثمرون إلى الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 207.99 درهم ( 56.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 182.00 درهم ( 49.55 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 156.00 درهم (42.47 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,469 درهم ( 1,761 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 207,994 درهم ( 56,627 دولار).

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين ، إذ فضل المستثمرون الدولار كملاذ آمن وسط اندلاع احتجاجات في العديد من المدن الصينية ضد قيود كورونا الصارمة، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 1750.20 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1750.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة للمشترين من حائزى العملات الأخرى.