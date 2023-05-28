أسعار الذهب اليوم في الإمارات 28 مايو 2023.. عيار 21 يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية. يأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعًا، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية بنسبة 1.7% فى ختام تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.94 درهم (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.20 درهم (54.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.46 درهم (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,151 درهم (1.947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,939 درهم ( 62.611 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أول أمس ، إلا أنه اتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى في اللحظة الأخيرة، فى الوقت الذى أدى فيه مؤشر التضخم الأمريكي الأكثر ارتفاعًا من المتوقع إلى زيادة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.