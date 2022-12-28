أسعار الذهب اليوم في الإمارات 28 ديسمبر 2022.. انخفاض ملحوظ

شهدت أسعار الذهب هبوطا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الأربعاء فى الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق الإمارات تزامنا مع انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.81 درهم (58.21 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 187.09 درهم (50.94 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 160.36 درهم (43.66 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,649 درهم (1,810 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 213,807 درهم (58,212 دولار.)

سعر الذهب عالميا

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء متأثرة بضغوط ارتفاع الدولار الأمريكي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0248 بتوقيت جرينتش انخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1811.20 دولار للأوقية (الأونصة)، كما نزلت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وزاد الذهب بنحو مئتي دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر أيلول، بعد تأثر جاذبية الدولار سلبا بفعل توقعات بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة.