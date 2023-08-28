أسعار الذهب اليوم في الإمارات 28 أغسطس 2023.. ارتفاع هزيل

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارت، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع تقييم الأسواق لأثر مسار أسعار الفائدة الأمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.31 درهم (61.62 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.03 درهم (53.92 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.74 درهم (46.22 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,038 درهم (1,917 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,313 درهم ( 61,624 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الاثنين على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالى (المركزي الأمريكي) جيروم باول حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة، وفقات لوكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) ، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الآجلة الامريكية 0.2 % إلى 1943.80 دولار.