أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 نوفمبر 2023.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع ضعف الدولار وسط توقعات إنهاء رفع الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 237.52 درهم (64.68 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.83 درهم (56.59 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 178.14 درهم (48.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,387 درهم (2,011 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 237,520 درهم (64,675 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتصعد لأعلى مستوى في ستة أشهر مع تراجع الدولار الأمريكي إذ قدمت الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة مزيدًا من الدعم للمعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 2010 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوي تبلغه منذ 16 مايو.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.41% إلى 2011 دولار للأوقية.