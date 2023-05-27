أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا لكنه تكبد خسارة أسبوعية بنسبة 1.7% فى ختام تعاملات أمس ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.94 درهم (62.61 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.20 درهم (54.79 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.46 درهم (46.96 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,151 درهم (1,947 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,939 درهم ( 62,611 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، إلا أنه اتجه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي بسبب احتمالية التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين الأمريكى في اللحظة الأخيرة ، فى الوقت الذى أدى فيه مؤشر التضخم الأمريكي الأكثر ارتفاعا من المتوقع إلى زيادة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1943.12 دولار للأوقية ( الأونصة) بعد أن ارتفع بنسبة 0.9 % في الجلسة السابقة.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1944.30 دولار للأوقية.