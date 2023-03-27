أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 مارس 2023.. عيار 21 يهبط

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي هبوط أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتداعيات الأزمة المصرفية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 230.25 درهم (62.70 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 201.47 درهم (54.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.69 درهم (47.02 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,161 درهم (1,950 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 230,249 درهم ( 62,698 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتنخفض للجلسة الثانية على التوالي مع استقرار الدولار الأمريكي ، بينما يقيم المستثمرون الإجراءات التي اتخذتها السلطات لتهدئة المخاوف من حدوث أزمة في القطاع المصرفي العالمي، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 1967.86 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1968.90 دولار.