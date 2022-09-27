أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 سبتمبر 2022.. ارتفاع طفيف

سجلت أسعار الذهب اليوم في الإمارات ارتفاعا، حيث زاد المعدن النفيس بصورة طفيفة، بحسب تحديثات موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار الذهب في الدول العربية. وجاءت أسعار الذهب اليوم في الإمارات على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في الإمارات

سجل متوسط سعر الذهب عيار 24 في أسواق الإمارات 193.52 درهم (52.69 دولار) ارتفاعا من مستوى 192.30 درهم الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 21 في الإمارات

زاد متوسط أسعار الذهب اليوم في الإمارات عيار 21 في الإمارات إلى 169.34 درهم (46.10 دولار) من مستوى 168.26 درهم الذي سجله في اليوم السابق.

سعر جرام الذهب عيار 18 في الإمارات

وبلغ متوسط سعر الذهب عيار 18 فى الإمارات 145.15 درهم (39.52 دولار) بارتفاع عن مستوى 144.22 الذي سجله في اليوم السابق.

سعر أوقية الذهب في الإمارات

وسجل سعر أوقية الذهب إلى 6,019 درهم (1,639 دولار)

سعر الجنيه الذهب في الإمارات

كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 1,355 درهم (368.8 دولار).

سعر الذهب عالميا

سجلت أسعار الذهب العالمية بنسبة 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار الأمريكي، برغم توقعات مفادها أن الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأمريكي” سيرع سعر الفائدة بمعدل أكبر بهدف احتواء التضخم، وهو ما أبقى المعدن النفيس قرب أقل مستوى له في عامين ونصف العام.

وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% إلى 1639.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0726 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار سجلت يوم الإثنين أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي من عام 2020 عند 1620.20 دولار للأوقية.

وصعدت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 1647.70 دولار.