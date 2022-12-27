أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 ديسمبر 2022.. ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 213.52 درهم (58.14 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 186.84 درهم (50.87 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 160.14 درهم (43.60 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,640 درهم (1,808 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 213,521 درهم (58,138 دولار.)

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب صعودا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ أدى هبوط سعر الدولار الأمريكي إلى جعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين في الخارج على الرغم من ضعف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع عيد الميلاد الطويلة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب 0.4 % إلى 1804.99 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0546 بتوقيت جرينتش.

وزادت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1811.90 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.3 %.