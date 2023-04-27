أسعار الذهب اليوم في الإمارات 27 أبريل 2023.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما صعد سعر الذهب العالمي مع مع ضعف الدولار وترقب للبيانات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.00 درهم (63.72 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.75 درهم (55.76 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.50 درهم (47.79 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,277 درهم (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,000 درهم ( 63,720 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع ضعف الدولار في حين استعد المستثمرون لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية تصدر قبل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي) الأسبوع المقبل، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1996.50 دولار للأوقية (الأونصة).