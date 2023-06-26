أسعار الذهب اليوم في الإمارات 26 يونيو 2023.. مكاسب ضعيفة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.16 درهم (61.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.77 درهم (54.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.38 درهم (46.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,065 درهم (1,924 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,164 درهم ( 61,855 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين خلال المعاملات الآسيوية المبكرة بدعم من انخفاض الدولار الأمريكي، على الرغم من أن احتمالات رفع الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام لكبح جماح التضخم أثرت سلبا على شهية الإقبال على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1926.29 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1936.10 دولار للأوقية.