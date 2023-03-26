أسعار الذهب اليوم في الإمارات 26 مارس 2023.. استقرار المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي متباينا ومسجلا خسارة أسبوعية 0.5% فى نهاية تعاملات أول أمس. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.72 درهم (63.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.51 درهم (55.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.29 درهم (47.73 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,269 درهم (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,721 درهم ( 63,640 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب العالمى متباينا فى ختام تعاملات أول أمس بنهاية أسبوع متقلب شهد ارتفاع أسعار المعدن الأصفر لأعلى من 2000 دولار إذ عززت المخاوف بشأن انتشار الأزمة المصرفية الطلب على الملاذ الآمن وكذلك الرهان على توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية، بحسب وكالة رويترز.