أسعار الذهب اليوم في الإمارات 26 سبتمبر 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمى مع ارتفاع الدولار وعائد السندات الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 226.17 درهم (61.59 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 197.90 درهم (53.89 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 169.63 درهم (46.19 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,034 درهم (1,915 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 226,166 درهم ( 61,585 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتنخفض إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المستثمرون تقرير تضخم المستهلكين للحصول على مزيد من الإشارات حول ما إذا كان المركزى الأمريكى سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام ، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.2 % ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ 15 سبتمبر مسجلا 1911.54 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1930.30 دولار.