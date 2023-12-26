أسعار الذهب اليوم في الإمارات 26 ديسمبر 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى وسط رهانات على تخفيض الفائدة الأمريكية، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 241.16 درهم (65.67 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 211.02 درهم (57.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 180.87 درهم (49.25 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,500 درهم (2,042 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 241,156 درهم (65,665 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء خلال تعاملات ضعيفة بسبب عطلة عيد الميلاد وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في مارس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2063.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولار في الجلسة السابقة.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 2074.90 دولار للأوقية.