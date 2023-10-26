أسعار الذهب اليوم في الإمارات 26 أكتوبر 2023.. ارتفاع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تأثر معنويات المستثمرين بصراع الشرق الأوسط ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.44 درهم (63.84 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 205.14 درهم (55.86 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.83 درهم (47.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,291 درهم (1,985 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,438 درهم (63,836 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مع استمرار قلق المستثمرين حيال الصراع في الشرق الأوسط، إذ صمد المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا على الرغم من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1986.79 دولار للأوقية (الأونصة).

كما ارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1997.10 دولار.