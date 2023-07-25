أسعار الذهب اليوم في الإمارات 25 يوليو 2023.. المعدن الأصفر يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع انخفاض الدولار وسط ترقب لمسار رفع الفائدة الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.75 درهم (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.78 درهم (55.22 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق 173.81 درهم (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,207 درهم (1,963 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,745 درهم ( 63,103 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مع ضعف الدولار ، بينما يترقب المستثمرون رفعًا جديدًا لأسعار الفائدة الأمريكية المتوقع على نطاق واسع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اليومين المقبلين، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1961.13 دولار للأوقية (الأونصة).

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1962.80 دولار.