أسعار الذهب اليوم في الإمارات 25 نوفمبر 2023.. المعدن الأصفر يستقر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا محققا 1% مكاسب أسبوعية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 236.61 درهم (64.43 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 207.04 درهم (56.38 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 177.46 درهم (48.32 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,359 درهم (2,004 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 236,611 درهم (64,428 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة ليصعد فوق المستوى الرئيسى البالغ 2000 دولار ، مسجلا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مع ضعف الدولار الأمريكي بفعل الرهانات على أن المركزى الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية 0.5% إلى 2001.97 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليسجل 2003.00 دولار.

وارتفع الذهب أكثر من 1% خلال الأسبوع المنقضى.