أسعار الذهب اليوم في الإمارات 25 مايو 2023.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا محدودا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط ترقب لمفاوضات سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.71 درهم (63.10 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.76 درهم (55.21 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.79 درهم (47.33 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,206 درهم (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,715 درهم ( 63,100 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتتحرك في نطاق ضيق فيما يترقب المستثمرون مزيدا من التطورات في مفاوضات سقف الدين الأمريكي، بينما أدى ارتفاع الدولار لكبح الأسعار، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1957.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1958.60 دولار.