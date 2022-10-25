أسعار الذهب اليوم في الإمارات 25 أكتوبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيًا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للذهب من استمرار توقعات إبطاء البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع الفائدة. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 194.27 درهم ( 52.89 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 169.99 درهم ( 46.28 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 145.70 درهم (39.67 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.042 درهم ( 1.645 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 194.267 درهم ( 52.891 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب تراجعا طفيفا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الذي وازن الدعم المحدود للمعدن النفيس من استمرار توقعات إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1646.79 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1652.50 دولار.

وينافس الذهب الدولار كوسيلة للتحوط ضد التضخم، وتقلل مكاسب العملة من جاذبية الذهب للمشترين حاملي العملات الأخرى.