أسعار الذهب اليوم في الإمارات 24 يوليو 2023.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا ، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com ” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما انخفض سعر الذهب العالمي وسط ترقب لاجتماع البنك المركزى الأمريكى. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.66 درهم (63.08 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.71 درهم (55.20 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.75 درهم (47.31 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,205 درهم (1,962 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,663 درهم ( 63,080 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين بينما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إذ يتوقع أن يشير البنك المركزي الأمريكي إلى توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو في بنهاية اجتماعه يوم الأربعاء، مما يدعم المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وتراجع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.25% إلى 1962 دولار للأوقية.

وانخفض سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1960 دولار للأوقية.