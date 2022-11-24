أسعار الذهب اليوم في الإمارات 24 نوفمبر 2022.. عيار 21 يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس في الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيًا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولار. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 207.60 درهم ( 56.52 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 181.66 درهم ( 49.46 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 155.70 درهم (42.39 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,456 درهم ( 1,758 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 207,603 درهم ( 56,521 دولار).

أسعار الذهب العالمية

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتصعد فوق المستوى الرئيسي البالغ 1750 دولارًا، لتعزز مكاسبها بعد دقائق من اجتماع لجنة السياسات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ أشارت إلى تباطؤ رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1754.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1755.00 دولار.

وفى ختام تعاملات أمس، سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لشهر نوفمبر الذي يوفر مؤشرات بشأن مسار رفع أسعار الفائدة.