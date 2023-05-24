أسعار الذهب اليوم في الإمارات 24 مايو 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي وسط مخاوف بشأن أزمة سقف الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.35 درهم (63.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.19 درهم (55.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.02 درهم (47.66 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,257 درهم (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,355 درهم ( 63,546 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ليتحرك فى نطاق محدود إذ قام المتعاملون بتقييم أزمة سقف الديون الأمريكية التى لم تنفرج بعد ، في حين كان التركيز أيضًا على محضر اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات بشأن مستقبل أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وسجل سعر الذهب فى المعاملات الفورية 1972.49 دولار للأوقية (الأونصة) حيث يتم تداوله في نطاق 9 دولارات.

واستقر سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1973.70 دولار للأونصة.