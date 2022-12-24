أسعار الذهب اليوم في الإمارات 24 ديسمبر 2022.. مكاسب ضئيلة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا محدودًا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 212.52 درهم (57.86 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 185.96 درهم (50.63 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 159.40 درهم (43.40 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,609 درهم ( 1,800 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 212,523 درهم (57,862 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤًا في التضخم الأمريكي وإن يكن غير كاف بشكل كبير حتى يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى نحو إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1796.53 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% ليبلغ 1804.2 دولار.

وارتفع الذهب نحو 0.2% خلال الأسبوع المنصرم في أفضل أداء في ثلاثة أسابيع.

وتتجه أسعار الذهب نحو الانخفاض للعام الثاني على التوالي، بنحو 2%.