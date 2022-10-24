أسعار الذهب اليوم في الإمارات 24 أكتوبر 2022.. عيار 21 يتراجع

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم الإثنين فى الإمارات، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتى انخفاض أسعار الذهب فى أسواق الإمارات متماشيا مع تراجع أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار فى الوقت الذى سعى فيه المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان البنك المركزي الأمريكي سيخفف من تشديد السياسة النقدية، وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.00 درهم ( 53.09 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 170.63 درهم ( 46.45 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.25 درهم (39.82 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,065 درهم ( 1,651 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195,000 درهم ( 53,090 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار، بينما سعى المستثمرون لاستيضاح إذا ما كان مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) يخفف حدة السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1650.77 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1653.80 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر في وقت سابق من الجلسة بعد أن قفزت 1.8% يوم الجمعة، وهو أكبر ارتفاع لها خلال اليوم منذ الثالث من أكتوبر.