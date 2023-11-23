أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 نوفمبر 2023.. ارتفاع المعدن النفيس

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمى مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 235.50 درهم (64.15 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 206.07 درهم (56.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 176.63 درهم (48.11 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,324 درهم (1,995 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 235,501 درهم (64,148 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية ، اليوم الخميس، بعد هبوطها أمس عند التسوية، لتحوم بالقرب من مستوى الرئيسي عند 2000 دولار للأونصة، إذ عزز ضعف الدولار الأمريكي وانخفاض عوائد سندات الخزانة الطلب على المعدن الأصفر، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.42% إلى 1998 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.31% إلى 1999 دولار للأوقية.