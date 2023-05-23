أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 مايو 2023.. انخفاض المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات بينما تراجع سعر الذهب العالمي مع ارتفاع الدولار واستمرار أزمة الدين الأمريكي، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 231.38 درهم (63.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 202.46 درهم (55.13 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 173.54 درهم (47.26 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,196 درهم (1,960 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 231,378 درهم ( 63,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1965.70 دولار.