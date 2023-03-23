أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 مارس 2023.. عيار 24 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية الأمريكية. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.68 درهم (63.63 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.48 درهم (55.68 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.26 درهم (47.72 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,268 درهم (1,979 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,682 درهم ( 63,630 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية لتعزز مكاسبها، اليوم الخميس، بعدما أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى أن نهاية دورة التشديد النقدي ربما تلوح في الأفق، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.4% إلى 1976.80 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.5% إلى 1979.20 دولار.