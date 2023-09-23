أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 سبتمبر 2023.. استقرار نسبى

شهدت أسعار الذهب استقرارا نسبيا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمي مرتفعا مع ضعف الدولار وانخفاض عائد السندات. وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.41 درهم (61.92 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 198.99 درهم (54.18 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.56 درهم (46.44 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,073 درهم (1,926 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,412 درهم ( 61,923 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع تفهم المستثمرين للموقف المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالى، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية 0.3 % إلى 1925.21 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد ثلاث جلسات من الخسائر.

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1945.60 دولار للأوقية.