أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 ديسمبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارًا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعًا، محققا 1.5% مكاسب أسبوعية فى نهاية تعاملات أمس.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 243.39 درهم (66.27 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 212.97 درهم (57.99 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 182.54 درهم (49.71 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,569 درهم (2,061 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 243,388 درهم (66,273 دولار).

سعر الذهب عالميًّا

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوياتها في نحو 3 أسابيع مع تنامي الرهانات على أن مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة في بداية العام ما دفع الدولار وعوائد السندات للانخفاض قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2048.99 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ الرابع من ديسمبر.

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 2060.50 دولار للأوقية.