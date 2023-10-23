أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 أكتوبر 2023.. المعدن الأصفر يهبط

شهدت أسعار الذهب انخفاضا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي تراجع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما هبط سعر الذهب العالمى وسط ترقب لبيانات اقتصادية أمريكية ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 233.34 درهم (63.54 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.18 درهم (55.60 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.01 درهم (47.65 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,257 درهم (1,976 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 233,340 درهم (63,537 دولار).

سعر الذهب عالميا

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين لتهبط من أعلى مستوى في خمسة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات اقتصادية مهمة مرتقبة هذا الأسبوع، في حين يتلمس المستثمرون أي مؤشرات على تداعيات عالمية للصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1975.99 دولار للأوقية (الأونصة).

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % إلى 1987.30 دولار.