أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 أكتوبر 2022.. استقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، فى الإمارات، إذ لم يطرأ تغير يذكر عليها ، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. ويأتى استقرار أسعار الذهب فى أسواق الإمارات فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أول أمس ، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.93 درهم ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 171.44 درهم ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.95 درهم (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.093 درهم ( 1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195.926 درهم ( 53.341 دولار).

سعر الذهب العالمى

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أول أمس، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.