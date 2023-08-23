أسعار الذهب اليوم في الإمارات 23 أغسطس 2023.. المعدن الثمين يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي مع ضعف الدولار وتراجع عائد السندات ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 224.86 درهم (61.23 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 196.76 درهم (53.58 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 168.65 درهم (45.92 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,993 درهم (1,904 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 224,861 درهم ( 61,228 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهد سعر الذهب العالمى ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الأربعاء إذ ساعد تراجع طفيف للدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية المعدن الأصفر على الاستقرار بالقرب من المستوى الرئيسي البالغ 1900 دولار مع ترقب المستثمرين مؤشرات من محافظي البنوك المركزية الكبرى بشأن مسار أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

وتقدم سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1900.09 دولار للأوقية (الأونصة)، مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1928.60 دولار.