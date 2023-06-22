أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 يونيو 2023.. المعدن النفيس ينزل

شهدت أسعار الذهب تراجعا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي انخفاض أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما تباين سعر الذهب العالمي بعد إشارات المركزى الأمريكى بشأن مسار رفع الفائدة، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 227.72 درهم (62.01 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 199.26 درهم (54.26 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 170.79 درهم (46.51 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,082 درهم (1,928 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 227,719 درهم ( 62,006 دولار).

سعر الذهب عالميا

وشهدت أسعار الذهب العالمية تباينا اليوم الخميس بعد صدور تصريحات جديدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن رفع أسعار الفائدة هذا العام، ليظل المعدن الأصفر قريبا من أدنى مستوى في ثلاثة أشهر والذي سجله في الجلسة السابقة، بحسب وكالة رويترز.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1932.35 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1942.70 دولار.