أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 نوفمبر 2022.. صعود نسبي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في الإمارات، بحسب البيانات الصادرة عن موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية.

ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات في الوقت الذي صعدت فيه أسعار المعدن النفيس خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 206.46 درهم ( 56.21 دولار.)

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 180.65 درهم ( 49.18 دولار.)

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 154.84 درهم (42.16 دولار.)

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,421 درهم ( 1,739 دولار.)

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 206,455 درهم ( 56,209 دولار.)

سعر الذهب عالميا

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع هبوط سعر الدولار، فيما تحول تركيز المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- لشهر نوفمبر الجاري، بحثا عن توجيهات بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1745.13 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 0433 بتوقيت جرينتش. كما زادت أسعار العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 % إلى 1746.00 دولار.