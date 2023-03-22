أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 مارس 2023.. عيار 18 يصعد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما صعد سعر الذهب العالمي وسط ترقب لتوجهات المركزى الأمريكى بشأن رفع الفائدة ، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 229.55 درهم (62.50 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 200.86 درهم (54.69 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 172.16 درهم (46.88 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,139 درهم (1,944 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 229,547 درهم ( 62,505 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهد سعر الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء ولكن تم تداوله في نطاق ضيق نسبيًا بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة إلى 1941.10 دولار للأوقية (الأونصة) ، بعد انخفاضه بنسبة 2% في الجلسة السابقة.

وتقدم سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1944.10 دولار.