أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 ديسمبر 2022.. المعدن الأصفر يرتفع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم فى الإمارات، بحسب موقع “gold-price-today.com” الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في أسواق الإمارات متماشيا مع صعود سعر الذهب العالمى بدعم من تراجع الدولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 214.54 درهم (58.42 دولار).

سعر الذهب عيار

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 187.73 درهم (51.12 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 160.91 درهم (43.81 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6,672 درهم ( 1,817 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 214,540 درهم (58,418 دولار).

سعر الذهب العالمى

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس بدعم من ضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون في السوق بيانات اقتصادية بحثا عن مزيد من الإرشاد، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1827.70 دولار.

وزاد الذهب نحو 200 دولار منذ انخفاض المعدن إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، إذ أدت توقعات تباطؤ رفع الفائدة إلى تراجع جاذبية الدولار.