أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 أكتوبر 2023.. استقرار المعدن الأصفر

شهدت أسعار الذهب استقرارا، خلال تعاملات اليوم في الإمارات، حسب موقع «gold-price-today.com» الذي يرصد أسعار المعدن الأصفر في الدول العربية، ويأتي استقرار أسعار الذهب في أسواق الإمارات، بينما أغلق سعر الذهب العالمى مرتفعا ليحقق مكاسب أسبوعية 2.5% فى ختام تعاملات أول أمس، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في الإمارات، طبقًا لآخر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 234.07 درهم (63.74 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 204.82 درهم (55.77 دولار).

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 175.56 درهم (47.80 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 7,280 درهم (1,982 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 234,072 درهم (63,736 دولار).

سعر الذهب عالميا

أغلق سعر الذهب العالمى على ارتفاع فى نهاية تعاملات أول أمس إذ حقق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثانى على التوالي، حيث زادت المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط من جاذبية الذهب كملاذ آمن، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1979.39 دولارا للأوقية (الأونصة) ، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ مايو في وقت سابق من الجلسة.

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.7 % عند التسوية إلى 1994.40 دولار.