أسعار الذهب اليوم في الإمارات 22 أكتوبر 2022.. مكاسب محدودة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم السبت، فى الإمارات، لتتحرك فى نطاق ضيق، بحسب موقع gold-price-today.com الذي يرصد أسعار المعدِن الأصفر في الدول العربية. يأتى ارتفاع أسعار الذهب فى أسواق الإمارات، فى الوقت الذى أغلقت فيه أسعار الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعة فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتحقق مكاسب أسبوعية 0.6%. وفيما يلى بيان بأسعار الذهب فى الإمارات طبقًا لآخِر التحديثات:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الإمارات 195.93 درهم ( 53.34 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 في الإمارات 171.44 درهم ( 46.67 دولار).

سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر الذهب عيار 18 في أسواق الإمارات 146.95 درهم (40.01 دولار).

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب فى الإمارات 6.093 درهم ( 1.659 دولار).

سعر كيلو الذهب

وبلغ سعر كيلو الذهب فى الإمارات 195.926 درهم ( 53.341 دولار).

سعر الذهب عالميا

وأغلق سعر الذهب فى الأسواق العالمية مرتفعًا فى ختام تعاملات أمس الجمعة، محققًا مكاسب أسبوعية، إذ ارتفع بأكثر من 1% مع ضعف الدولار، وسط تقارير عن جدل محتمل بين مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 1652.21 دولار للأوقية (الأونصة).

وصعد سعر الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1656.3 دولار.

والذهب حساس لارتفاع أسعار الفائدة، ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدفع فائدة.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 0.6% خلال الأسبوع الماضى، بعد انتعاشها من أدنى مستوى سجلته منذ نهاية سبتمبر، والذي لامسته في وقت سابق خلال تعاملات أمس.